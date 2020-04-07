إزالة 3 حالات بناء مخالف بالسرو في دمياط

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تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حملة إزالة 3 حالات بناء بالمخالفة في مدينة السرو، تم رصدهم بمنظومة المتغيرات المكانية، حيث تضمنت المخالفات بناء سطح وحوائط لدور ثاني علوي.

تمت الإزالة تحت إشراف إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية، وشددت الدكتورة منال عوض، على المتابعة الدورية وإزالة جميع المخالفات في المهد، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وأكدت "محافظ دمياط " مجددا على اهتمام المحافظة بمنظومة المتغيرات المكانية وتزويدها بكافة الامكانات لتحقيق إستراتيجية الدولة فى التصدى لحالات البناء العشوائي والمخالفات.