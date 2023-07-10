اغتيال مسؤول أممي على يد مسلح مجهول في مدينة تعز اليمنية

اغتال مسلح مجهول، اليوم الجمعة، موظف لدى الأمم المتحدة في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقال مصدر في شرطة تعز، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) شريطة عدم الكشف عن اسمه إن مسلحا مجهولا على متن دراجة نارية أطلق النار على مؤيد حميدي (أردني الجنسية) رئيس برنامج الغذاء العالمي في المحافظة، أثناء تناوله وجبة الغداء في أحد مطاعم مدينة التربة".

وأشار المصدر إلى أن المسلح لاذ بالفرار عقب عملية الاغتيال مباشرة، في حين جرى نقل جثمان الموظف الأممي إلى مستشفى خليفة بنفس المدينة.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي حول عملية الاغتيال التي تأتي بعد فترة وجيزة من إقرار منظمات إغاثة عالمية فتح مكتب رسمي لها في تعز، لتسهيل عملياتها الإنسانية.

كما لم يصدر أي تعليق رسمي من الأمم المتحدة بشأن مقتل أحد موظفيها.

وهذا ثاني مسؤول دولي يتم اغتياله في تعز منذ أبريل 2018، حيث قتل سابقا موظف لبناني يعمل في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بنيران مسلحين مجهولين في منطقة الضباب، المدخل الجنوبي الغربي لمدينة تعز.