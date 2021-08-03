توقيع مذكرة تفاهم لإمداد العراق لبنان بزيت الوقود والنفط الخام

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وقعت بغداد وبيروت اليوم الجمعة على مذكرة تفاهم لتجديد تأمين احتياجات لبنان من زيت الوقود والنفط الخام دعماً لقطاع الكهرباء في البلاد.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني خلال مراسيم التوقيع إن "هذه المذكرة تأتي تنفيذاً لقرار الحكومة العراقية عام 2023 التي تهدف الى توفير احتياجات الاشقاء من زيت الوقود والنفط الخام دعماً لقطاع الكهرباء في لبنان وانطلاقا من تعزيز وتطوير أفاق التعاون الثنائي بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة".

وأكد لقد تم" تجديد مضمون الاتفاقية لعام آخر مع زيادة الكمية المجهزة لزيت الغاز وفقاً لاتفاق الطرفين فيما سيتم تنظيم عقد جديد للنفط الخام ".

وأوضح " ستقوم اللجان الفنية المشكلة من الجانبين بوضع الآليات المناسبة لتنفيذ هذا الاتفاق، منها تحديد الكميات وآليات النقل والتحميل والتفريغ وغيرها من الالتزامات الفنية واللوجستية لكل طرف".

وقال إن "حكومتي العراق ولبنان ستقومان فيما بعد بالمصادقة على توصيات اللجنة المشتركة العراقية اللبنانية" .

وأشاد وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض بموقف العراق حكومة وشعباً لدعم وإسناد بلاده لتجاوز أزمة توفير الوقود لمحطات الطاقة الكهربائية.