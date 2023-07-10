اعتصامات في لبنان احتجاجا على تدنيس القرآن بالسويد

نفذ مواطنون لبنانيون في العديد من المناطق شرق لبنان وجنوبه، وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، اعتصامات بعد صلاة اليوم الجمعة، أمام المساجد احتجاجا على تكرار تدنيس القرآن الكريم في السويد، وذلك تلبية لدعوة وجهها الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله أمس الخميس.

واعتصم المواطنون بعد صلاة الجمعة، أمام المساجد في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفي مدينة بعلبك شرق لبنان، وفي بلدة جبشيت جنوب لبنان، للتنديد بسماح السلطات ‏السويدية بهتك حرمة القرآن الكريم.

وحمل مئات المعتصمين نسخا من القرآن الكريم، ورفعوها إلى الأعلى خلال اعتصاماتهم. وفي مدينة بعلبك ، حرق المعتصمون حرق علم السويد.

وأعرب خطباء المساجد خلال الاعتصامات، عن استنكارهم لسماح السلطات السويدية مجدداً بتدنيس القرآن الكريم.

كان الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله قد دعا، أمس الخميس، في كلمة له خلال المجلس العاشورائي المركزي في الليلة الثالثة من محرم، للاعتصام أمام المساجد ومطالبة الحكومة اللبنانية بِطرد السفير السويدي من لبنان، ومطالبة حكومات العالم العربي والإسلامي بسحب السفراء من السويد، وطرد سفراء السويد من الدول العربية والإسلامية، احتجاجا على تكرار تدنيس القرآن الكريم في السويد.

يُذكر أن لاجئا عراقيا كان قد قام أمس الخميس بتدنيس القرآن الكريم أمام سفارة بلاده في ستوكهولم وحرق العلم العراقي، وذلك بعد إجراء مماثل أمام السفارة جرى قبل أقلّ من شهر.

وردا على ذلك ،وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ، بسحب القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم ومغادرة السفيرة السويدية العراق.