رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة يبحث التعاون مع الوادي الجديد

استقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لمجلس الوزراء والوفد المرافق، وذلك في زيارته للمحافظة، لبحث سبل التعاون لدعم أصحاب المشروعات القائمة وشباب المحافظة الراغبين في إقامة مشروعات، بتيسيرات وحوافز مالية وفنية.

وقال محافظ الوادي الجديد، إنه تم مناقشة مجالات المشروعات الممولة من الجهاز وفي مقدمتها مشروعات الاستثمار الزراعي، والتوسع في دعم المبادرات الزراعية التي أطلقتها المحافظة ومنها مبادرة إنتاج الحرير الطبيعي من خلال دعم مشروعات زراعة التوت وتوفير المعدات والمستلزمات اللازمة لمعامل تربية دودة القز وحل الحرير.

وتفقد الزملوط ورحمي، حديقة 30 يونيو بالخارجة وتم غرس نخلة ضمن المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل والنهوض بإنتاجية التمور بالمحافظة، وأشاد الوفد بما تم إنجازه بالمبادرة حتى الآن.