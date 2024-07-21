المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال قصف مخيم النصيرات 63 مرة خلال 7 أيام

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، 63 مرة خلال 7 أيام راح ضحيتها 91 شهيدا و251 جريحا.

وقال في بيان، إن جيش الاحتلال يُركز خلال السبعة أيام الماضية على تكثيف القصف الهمجي على مخيم النصيرات للاجئين بشكل غير مسبوق، حيث وصلت عدد مرات قصف المخيم بالطائرات المقاتلة والدبابات والزوارق الحربية 63 مرة، وراح ضحية هذا القصف 91 شهيدًا و251 جريحًا.

وأضاف أن أكثر من 75% من الضحايا وصلوا إلى المستشفيات وجثامينهم وأجسادهم محروقة حرقاً، جراء استخدام الاحتلال للأسلحة الحرارية والكيماوية.

وأشار إلى أن مخيم النصيرات للاجئين هو واحد من المخيمات المأهولة بالسُّكان ويوجد فيه حاليًّا 250 ألف مواطن ونازح، ويتعرض للقصف الهمجي من الاحتلال الإسرائيلي دون مراعاة لحالة الاكتظاظ داخل المخيم.

ولفت إلى أن الاحتلال يتعمّد قصف الأحياء والمنازل المأهولة بالسكان، والعمارات والأبراج السكنية، ويتعمّد إيقاع أكبر عدد ممكن من الشهداء والإصابات، وكانت أفظع مجزرة ارتكبها الاحتلال خلال السبعة أيام الماضية هي مجزرة مدرسة الرازي بالمخيم والتي راح ضحيتها 23 شهيداً و73 مصاباً.

وقال البيان: «نُدين بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لهذه المجازر المروّعة ضد المدنيين في المخيم النصيرات على وجه التركيز، كما وندين اصطفاف الإدارة الأمريكية مع الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية».

وتابع: «نُحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر ضد النازحين والمدنيين، ونحملهم كامل المسؤولية عن استخدام الاحتلال للأسلحة الحرارية والكيماوية التي تؤدي إلى حرق أجساد الشهداء والجرحى».

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال، وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية وإيقاف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.