أبرز ردود الفعل الحوثية على الغارات الإسرائيلية على محافظة الحديدة

أكدت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) أنها سترد على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف محافظة الحديدة، عقب مهاجمة الحركة بطائرة مسيرة لمدينة تل أبيب فجر الجمعة وانفجارها.

وأصدرت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين ومسؤولون في "أنصار الله" بيانات عدة علقوا فيها على الغارات الإسرائيلية، وفيما يلي أبرزها:





المتحدث العسكري باسم حركة الحوثيين العميد يحيى سريع:

"شن العدو الإسرائيلي عدوانا غاشما على محافظة الحديدة حيث استهدف بعدة غارات محطة الكهرباء التي تغذي مدينة الحديدة الساحلية بالكهرباء واستهدف كذلك ميناء الحديدة وخزانات الوقود وجميعها أهداف مدنية".

"تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها سترد على هذا العدوان السافر وأنها بعون الله تعالى لن تتردد في ضرب الأهداف الحيوية للعدو الإسرائيلي مع تأكيدِها على ما ورد في بيانها السابق بشأن اعتبار منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة".



- الناطق باسم حركة "أنصار الله" محمد عبد السلام:

"عدوان إسرائيلي غاشم على اليمن باستهداف منشآت مدنية كخزانات النفط ومحطة الكهرباء في الحديدة بهدف مضاعفة معاناة الناس، والضغط على اليمن للتوقف عن مساندة غزة، وهو حلم لن يتحقق له بإذن الله".

"ما نؤكد عليه أن هذا العدوان الغاشم لن يزيد الشعب اليمني وقواته المسلحة الباسلة إلا إصرارا وثباتا واستمرارا وبشكل تصاعدي في مساندة غزة، والشعب اليمني بفضل الله قادر على مواجهة التحديات كافة مستعينا بالله وفي سبيل الانتصار لمظلومية فلسطين وأبناء غزة والتي تمثل أعدل قضية على وجه الأرض".



- عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" محمد البخيتي:

"عملياتنا العسكرية المساندة لفلسطين ستستمر حتى وقف جرائم الابادة الجماعية في غزة ورفع الحصار عن سكانها مهما كلفنا ذلك من تضحيات وما النصر إلا من عند الله".

"الكيان الصهيوني سيدفع ثمن استهداف منشأة مدنية وسنقابل التصعيد بالتصعيد والعاقبة للمتقين".

- وزارة الخارجية اليمنية التابعة للحوثيين:

القيادة الوطنية في صنعاء وإلى جانبها جماهير الشعب اليمني وقواته المسلحة، لن تقف موقف المتفرج وسترد على عدوان الكيان الصهيوني الغاشم



- المكتب السياسي لـ"أنصار الله":

"إشعال العدو الإسرائيلي النيران في ميناء مدني لن يعيد الردع لقواته المنهارة والتي تعيش أضعف مراحلها وتعجز عن تحقيق النصر".

"العدوان الإسرائيلي لن يمر دون رد ولن يثني اليمن عن التصعيد مساندة للشعب الفلسطيني".



- عضو المجلس السياسي الأعلى في حركة "أنصار الله" محمد علي الحوثي:

"المعركة مع الكيان المؤقت مستمرة بإسناد الشعب اليمني لمعركة شرف الأمة وقضيتها المركزية في غزة فلسطين. ما قام به الكيان هو عدوان عدو إرهابي والقصف جريمة تضاف إلى سلم جرائمه الهمجية هذه الجريمة توقظ جميع أبناء الشعب اليمني وتحرك قبائل ورجالات اليمن وستزيد الشعب قوة وصلابة".

"الجريمة هذه لن تثنينا عن مواصلة إسناد غزة فلسطين، بل سيكون هناك عمليات تقض مضاجع الكيان المؤقت. ما قام به العدو أوقد نفسيات الشعب اليمني ومجاهديه حماسًا وهو الخاسر بإذن الله".



وتأتي هذه التصريحات بعد استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية منشآت النفط في ميناء الحديدة بالإضافة إلى محطة توليد الكهرباء في المحافظة، ما تسبب باندلاع حريق ضخم تكافح طواقم الإطفاء اليمنية للسيطرة عليه.

وتأتي هذه الغارات عقب هجوم بمسيرة على مدينة تل أبيب تبناه الحوثيون فجر أمس الجمعة، وأسفر الهجوم عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين.