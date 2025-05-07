الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية: يجب الاستثمار في تدريب الإعلاميين على إنتاج خطاب إعلامي صحي متكامل

قال الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، ورئيس مجلس أمناء مستشفى 57357 ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، إن مؤتمر كلية الإعلام جامعة القاهرة يعد ذا أهمية خاصة لاسيما أنه يأتي في إطار أن الإعلام الصحي أصبح مؤثرًا في تمكين الأفراد من نشر الوعي الصحي وأداة استراتيجية لمنع نشر الشائعات.

وأشار أمين عام اتحاد الجامعات العربية إلى أن تعزيز الاتصال الصحي يتطلب دمج وتعزيز قدرات الإعلاميين واستدعاء سياسات إعلامية قادرة على تبسيط المعلومات للجمهور وتقديم المعلومات وتمكينها عبر مناهج دراسية تهتم بالتعليم الصحي والعلوم البينية بما يجعل خريجي الإعلام قادرين على ذلك.

وأضاف سلامة بأن جامعة القاهرة في طليعة الجامعات العربية التي أولت اهتمامًا بالبرامج الأكاديمية التي تركز على علاقة الإعلام بالوعي الصحي، لافتًا إلى اهتمام جامعة القاهرة بتقديم برنامج إعلامي أكاديمي في التحول الرقمي بما يعزز جهود تقديم الإعلام الصحي وتوفير متطلبات دراسته للأكاديميين، لافتًا إلى تجربة اهتمام المنصات المحلية والعربية في الاهتمام بالوعي الصحي تبرهن على قدرة الإعلام العربي على تقديم وعي صحي بما لا ينفصل عن الثورة العلمية الرابعة والخامسة.

ونوه أمين عام اتحاد الجامعات العربية إلى أنه بمقدور وسائل الإعلام تقديم رسائل علمية موجهة وذلك في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأن الأمر أصبح أكبر من تقديم برامج أكاديمية، حيث انتقل إلى ضرورة تقديم منظومة اتصال صحي قادرة على مواجهة الأزمات الصحية عبر تطوير المناهج العلمية وتشجيع البحث العلمي، مؤكدًا على أهمية التعاون العلمي والصحي المشترك عربيًا، موجها في ختام كلمته الشكر لرئيس جامعة القاهرة وعميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة على رعاية المؤتمر وجهود تنظيمه.

الجدير بالذكر أن المؤتمر الدولي الـ30 لكلية الإعلام جامعة القاهرة يُقام يومي 7 و 8 مايو 2025، بمقر الكلية، بعنوان "الاتصال الصحي وتمكين المجتمعات المعاصرة"، وذلك برعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتورة ثريا البدوي، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتورة وسام نصر، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والممارسين للمجال الإعلامي.

ويشهد المؤتمر مشاركات بحثية نوعية تسلط الضوء على علاقة الإعلام بالسلامة النفسية والبدنية، ودور الحملات الصحية في تشكيل السلوكيات المجتمعية، كما تناقش دور التكنولوجيا الحديثة في خدمة الأنظمة الصحية.