وزير الخارجية الروسي: لا يمكن حل الصراع الأوكراني بوقف إطلاق النار وحده

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه لا يمكن التوصل إلى حل طويل الأمد للصراع الأوكراني بوقف إطلاق النار على خط التماس فحسب.

جاء ذلك في مقال نشره لافروف بعنوان «روسيا وفيتنام: 75 عاما من الصداقة والثقة والمساعدة المتبادلة» في مجلة «الشئون الدولية»، وذلك وفقًا لما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وأضاف: «أود التقدم بالشكر لأصدقائي الفيتناميين على موقفهم المتوازن بشأن قضية التسوية الأوكرانية. لا يمكن التوصل إلى حل طويل الأمد لهذه المشكلة بوقف إطلاق النار أو وقف الأعمال العدائية على خط التماس فحسب، بل من الضروري من أجل تحقيق السلام الدائم القضاء على الأسباب الجذرية للصراع».

وشدد على ضرورة «القضاء على التهديدات لأمن روسيا الناشئة عن تمدد حلف (الناتو) شرقًا، ومحاولات جر أوكرانيا إلى الحلف».

وأشار إلى «أهمية تحقيق الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في الأراضي التي لا تزال تحت سيطرة نظام كييف، الذي ينتهج، بعد الاستيلاء العنيف على السلطة عام 2014، سياسة إبادة كل ما يرتبط بروسيا والعالم الروسي».