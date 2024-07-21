رئيس مجلس السيادة السوداني يتسلم أوراق اعتماد السفير الإيراني

تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم أوراق اعتماد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى السودان حسن شاه حسيني، سفيراً ومفوضاً فوق العادة لبلاده لدى السودان، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس السيادة الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف، ووكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين.

وبحسب بيان صادر عن المجلس، اليوم الأحد، قال وكيل الخارجية في تصريح صحفي، إن السفير الإيراني قدم اليوم أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة، موضحًا أن البرهان، رحب بالسفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد البرهان متانة العلاقات بين السودان وإيران، قائلًا إن «تقديم السفير لأوراق اعتماده تعد إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين».

من جانبه قال السفير الإيراني إن تقديم أوراق اعتماده يأتي في إطار التوافق المشترك بين البلدين بشأن تبادل السفراء وترقية العلاقات الثنائية، معرباً عن شكره وتقديره لرئيس مجلس السيادة على قبوله لأوراق اعتماده.

وأكد أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تعزيز علاقات التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسودان، لافتًا إلى أن بلاده تدعم السيادة الوطنية ووحدة وسلامة الأراضي السودانية.