محافظ الغربية يوجه بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء

ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعا موسعا، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المركز التكنولوجي، والإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية وأملاك الدولة؛ للوقوف على ما تم إنجازه بملف التصالح على مخالفات البناء الملف الحيوي، وتذليل أية معوقات، وتقديم كل أوجه الدعم والتيسير على المواطنين، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، ونجوى العشيري السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وتم خلال الاجتماع، استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح، فيما يتعلق بشهادات البيانات على مستوى المحافظة وإجمالي الطلبات المقدمة، والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها، بجانب بحث تذليل بعض المعوقات التي تواجه العمل بملف التصالح.

وأشار "الجندي"، إلى ضرورة تضافر كل الجهود للعمل على تذليل العقبات وتسريع العمل، والانتهاء من فحص الطلبات، وذلك لتحقيق أعلى معدلات إنجاز تيسيرًا على المواطنين.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، متابعته اليومية لهذا الملف والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة لكل مركز من مراكز المحافظة، بجانب تقييم أداء موظفي كل مركز تكنولوجي، ومدى رضا المواطنين عن كل إجراء من شأنه أن يسهل عملية التصالح.

ووجه المحافظ، بتبسيط الإجراءات على المواطنين وتوعيتهم حول استكمال الملفات تيسيرا عليهم، وتوفير كافة سبل الراحة لذوي الهمم، وكبار السن، بما يحقق الصالح العام، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وشدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن بالتواجد على مدار اليوم لمساعدة المواطنين في حل أي مشكلات أو معوقات تواجههم، والرد على المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذي توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.