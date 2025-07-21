الاحتلال يُجبر ثلاثة فلسطينيين على تفريغ منازلهم تمهيدا لهدمها ذاتيا

أُجبر المواطنان المقدسيان أيوب ومحمد القنبر على تفريغ منزلهما في بلدة جبل المكبر، جنوب شرق القدس المحتلة، استعدادا لهدمه، بعد تسلّمهما أمر هدم نهائي من سلطات الاحتلال، وذلك تجنبا لدفع غرامات باهظة في حال نفذت بلدية الاحتلال عملية الهدم.

وكان المواطن المقدسي موسى بدران قد بدأ بإفراغ منزله الكائن في حي البستان بسلوان، في وقت سابق من اليوم، بعد تسلمه قرار هدم نهائي من سلطات الاحتلال يُمهله 21 يوما لتنفيذه.

ومنزل بدران بُني عام 2017 وتبلغ مساحته 70 مترا مربعا، ويقطنه عدد من أفراد العائلة المهددين بالتشريد، وفق ما أفادت به محافظة القدس.

وتجبر سلطات الاحتلال المواطنين، في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تهدم جرافات الاحتلال المنزل وتُفرض تكاليف باهظة على المالك.

وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح المواطنين الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسرا من مدينة القدس، مقابل توسيع المستعمرات في المدينة ومحيطها.

يشار إلى أن عدد المنازل والمنشآت التي دمّرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المحافظة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بلغ 623 منزلا ومنشأة، شملت منازل سكنية، بعضها مأهول منذ عقود، وأخرى قيد الإنشاء، إضافة إلى منشآت تجارية واقتصادية تشكّل مصدر رزق لعشرات العائلات المقدسية، وفقا لمحافظة القدس.