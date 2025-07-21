انطلاق القطار المخصص لنقل السودانيين من القاهرة إلى أسوان لتسهيل عودتهم إلى بلادهم

انطلق منذ قليل من محطة القاهرة، القطار المخصص لنقل الأشقاء السودانيين إلى محافظة أسوان، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتسهيل عودة الأشقاء إلى بلادهم عبر المعابر الحدودية، وتوفير وسائل نقل آمنة وميسّرة لهم.

وذلك يأتي بتوجيهات من القيادة السياسية، يهدف إلى تخفيف أعباء التنقل عن الأسر السودانية التي تواجه صعوبة في الانتقال مع أمتعتها وأطفالها، فضلًا عن تقليل تكاليف الرحلة مقارنة بالوسائل الأخرى.

ورصدت "الشروق" أجواءً إنسانية بالمحطة لحظة انطلاق القطار، حيث بدت على وجوه المسافرين مشاعر مختلطة بين الفرح بقرب العودة إلى الوطن، والحزن لمغادرة مصر التي احتضنتهم لعدة أشهر.

قال أحمد عبد الله، أحد الركاب: "وجود القطار المخصص ساعدنا كثيرًا في تجنب معاناة الطريق. نشكر الحكومة المصرية على هذه الخطوة الكريمة".

وأضافت سلمى الطيب: "رحلتنا كانت ستكون أكثر صعوبة لولا هذه المبادرة، التي جسّدت معاني التضامن والأخوة بين الشعبين".