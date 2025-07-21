موراتا على أعتاب الانتقال لكومو

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استقر ألفارو موراتا، مهاجم منتخب إسبانيا السابق، على الانتقال إلى نادي كومو الإيطالي، قادمًا من جالطة سراي التركي، وفقًا لما أكدته تقارير صحفية إسبانية.

الصفقة ستتم فور توقيع جالطة سراي وثائق ضم النجم النيجيري فيكتور أوسيمين من نابولي مقابل 40 مليون يورو.

وكان موراتا قد انتظر إتمام انتقاله إلى كومو منذ أكثر من شهر، ليبدأ بذلك مرحلة جديدة تحت قيادة المدرب الإسباني سيسك فابريجاس.

المهاجم المخضرم، الذي لعب سابقًا لأندية كبرى كريال مدريد ويوفنتوس وتشيلسي وأتلتيكو مدريد، يسعى لتجاوز خيبة أمله الأخيرة بعد إهدار ركلة جزاء حاسمة في نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال.

كومو يأمل في أن يضيف موراتا الخبرة والفعالية الهجومية مع انطلاقة موسم جديد في الدوري الإيطالي.