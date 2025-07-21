 ضربات إسرائيلية على ميناء الحديدة اليمني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضربات إسرائيلية على ميناء الحديدة اليمني

محمد هشام
نشر في: الإثنين 21 يوليه 2025 - 11:32 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 يوليه 2025 - 11:33 ص

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في نبأ عاجل على موقعها الإلكتروني، أن سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ حاليا ضربات على ميناء الحديدة في اليمن.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، نفذت جماعة الحوثي اليمنية عشرات الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل وسفن مرتبطة بها في البحر الأحمر، في إطار إسنادهم للفلسطينيين.

كما شنت إسرائيل في الأشهر الأخيرة ضربات استهدفت اليمن، شملت موانئ البلاد ومطار العاصمة صنعاء.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الشهر الماضي، بفرض حصار على الحوثيين في حال استمرار هجماتهم على إسرائيل.

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