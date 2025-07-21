5 شهداء بينهم سيدة جراء قصف الاحتلال محطة تحلية المياه بحي الرمال في غزة

استشهد 5 فلسطينيين، بينهم سيدة، وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، "جراء قصف الاحتلال استهدف محطة تحلية المياه وسط حي الرمال بمدينة غزة، ظهر اليوم الاثنين، في استمرار لسياسة استهداف البنية التحتية الحيوية والمدنيين في القطاع"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا )، اليوم الاثنين.

ونقلت "وفا" عن مصادر طبية القول، إن "طواقم الإسعاف نقلت الشهداء والمصابين إلى المستشفى، وسط صعوبات بالغة نتيجة الدمار الواسع وخطورة الأوضاع الميدانية".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أفادت في وقت سابق اليوم الاثنين، بسقوط أكثر من 134 شهيدا و1155 مصابا، خلال الـ24 ساعة الماضية.