ألغيت حفلتان للفنان البريطاني روبي ويليامز والمغنية الأوبرالية الروسية آنا نيتريبكو كان من المقرر إقامتهما في الهواء الطلق بالعاصمة الألمانية برلين، بسبب توقعات بهطول أمطار غزيرة.

وأعلنت الجهة المنظمة "إم سي تي" أن حفل ويليامز الذي كان مقرراً مساء الاثنين على مسرح "فالدبونه" تم تأجيله إلى الأربعاء، بينما لا يزال الحفل الثاني المقرر غداً الثلاثاء قائماً حتى اللحظة، وفقاً لتقييم الأحوال الجوية.

وأكدت المتحدثة باسم الوكالة أن حاملي التذاكر سيتلقون إشعارات عبر البريد الإلكتروني بشأن التعديلات.

أما بالنسبة لحفل آنا نيتريبكو الذي كان من المقرر إقامته في ساحة "جندارمن ماركت" ضمن مهرجان "كلاسيك أوبن إير"، فلم يُحدد بعد إن كان سيُعاد جدولته، مع وعد بتقديم مزيد من المعلومات قريباً.