جيش الاحتلال يعلن قصف سفن وقوارب يستخدمها الحوثيون لأغراض عسكرية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه هاجم صباح اليوم الاثنين، أهدافًا عسكرية تابعة لجماعة الحوثي اليمنية في ميناء الحديدة.

وأضاف في بيان، أنه قصف معدات هندسية تعمل على ترميم البنية التحتية للميناء، وخزانات وقود، وسفن وقوارب تستخدمها الحوثي في الأنشطة العسكرية والهجومية ضد إسرائيل، إضافة إلى بنى تحتية أخرى.

وأشار إلى أن الميناء تعرض لهجمات عديدة في السابق؛ نظرًا لاستخدام الحوثيين له في أغراض عسكرية.

وذكر أن «الميناء يُستخدم لنقل الأسلحة الإيرانية التي تستخدمها قوات الحوثي في تنفيذ مخططات إرهابية ضد إسرائيل وحلفائها».

ولفت إلى أن «الجيش رصد استمرار نشاط قوات الحوثي ومحاولاتها لاستعادة البنية التحتية في الميناء، ولذلك شن هجومًا على الحديدة اليوم».

وأكد أنه «سيواجه بحزم هجمات الحوثي المتكررة ضد الإسرائيليين، وسيقضي بقوة على أي تهديد لتل أبيب، وفي أي مكان يراه ضروريًا»، بحسب ما ورد في البيان.

وأمس الأحد، قال زعيم جماعة «الحوثيين» عبد الملك الحوثي، إن «اليمن سيواصل مساره في التعبئة وتنفيذ العمليات العسكرية ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي».

وأوضح قبل أيام، أن عمليات الجماعة اليمنية هذا الأسبوع استهدفت أهدافا تابعة للاحتلال الإسرائيلي في يافا والنقب وأم الرشراش.

وشدد على أن «الموقف اليمني جاد في استهداف سفن الشركات المخالفة لقرار الحظر ضد الاحتلال الإسرائيلي».



