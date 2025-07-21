الائتلاف الحاكم في اليابان يخسر انتخابات مجلس المستشارين

فشل الائتلاف الحاكم في اليابان بزعامة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا في الحصول على الأغلبية في مجلس المستشارين (الشيوخ) المكون من 248 مقعدا في انتخابات برلمانية حاسمة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتفلزيون اليابانية اليوم الاثنين.

وكان حزب إيشيبا الليبرالي الديمقراطي وشريكه الأصغر في الائتلاف كوميتو بحاجة للفوز بـ 50 مقعدا بالإضافة إلى المقاعد الـ 75 التي يمتلكونها بالفعل للوصول إلى الهدف. ومع تبقي مقعدين لم يحسما بعد، حصل الائتلاف على 46 مقعدا فقط.

وتعتبر هذه الخسارة ضربة أخرى لائتلاف إيشيبا، مما يجعله أقلية في كلا المجلسين بعد هزيمته في أكتوبر/تشرين الأول في انتخابات مجلس النواب، ويزيد من تفاقم عدم الاستقرار السياسي في اليابان.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يفقد فيها الحزب الليبرالي الديمقراطي الأغلبية في كلا مجلسي البرلمان منذ تأسيس الحزب في عام 1955.