وزيرا خارجية الأردنوتركيا يبحثان هاتفيا الأوضاع في سوريا

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أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الاثنين، مباحثات هاتفية مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، تناولت الأوضاع في سوريا.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، أن الوزيرين تناولا وقف إطلاق النار في جنوب سوريا.

وبحسب المصادر ذاتها، أشار الوزيران إلى وجود "مساع ترمي إلى تقسيم سوريا"، وأكدا على ضرورة اتخاذ دول المنطقة "موقفا مشتركا" لمواجهة تلك المساعي.

وتحت ذريعة "حماية الدروز"، استغلت إسرائيل الأوضاع في السويداء وصعدت عدوانها على سوريا، بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية بالسويداء في 13 يوليو الجاري.

وآنذاك، تحركت قوات حكومية نحو المنطقة لفرض الأمن، لكنها تعرضت لهجمات من مجموعات درزية "خارجة عن القانون"، ما أسفر عن مقتل عشرات الجنود.

وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، أحدثها السبت.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر 2024 بنظام الرئيس بشار الأسد بعد 24 عاما في الحكم.​​​​​​​