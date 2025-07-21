الإمارات تدين مخطط الاحتلال للسيطرة على الحرم الإبراهيمي واستهداف كنيسة العائلة المقدسة

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمخطط الإسرائيلي بنقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل إلى "المجلس الديني اليهودي في مستوطنة كريات أربع"، في خطوة تمثل تعديا خطيرا على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الإبراهيمي الشريف.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أهمية احترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة، وضرورة وقف جميع الممارسات الأحادية والاستفزازية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التهدئة.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المقدسات، وضمان عدم المساس بمكانتها الدينية والتاريخية، كما شددت على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين.

كما أدانت دولة الإمارات استهداف جيش الاحتلال لكنيسة العائلة المقدسة في قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الأشخاص، مما يُشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، محذّرة من الاعتداءات المستمرة والتصعيد العسكري الإسرائيلي، الذي يهدد بتفاقم المأساة الإنسانية الكارثية في القطاع.

وأكّدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المدنيين والأماكن المقدسة والمؤسسات المدنية، والتعدّي على حرمتها، مشددة على ضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.

وطالبت المجتمع الدولي بتعزيز كافّة الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد أفق سياسي جاد يُسهم في تحقيق السلام الشامل، على أساس حل الدولتين، ويحقق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني في بناء دولة مستقلة ذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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