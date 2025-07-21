بنجلاديش: ارتفاع حصيلة ضحايا حادث سقوط طائرة تدريب عسكرية على مدرسة إلى 16 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث سقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو البنجلاديشي في حرم مدرسة بالعاصمة دكا اليوم الإثنين، إلى 16 قتيلا، من بينهم الطيار، إلى جانب إصابة العشرات، بحسب ما قاله مسؤول لوسائل الإعلام المحلية.

وقال الجيش إن طائرة طراز إف-7 بي جي أي، تابعة لسلاح الجو البنجلاديشي سقطت في حرم مدرسة وكلية مايلستون، في ضاحية أوتارا بدكا عصر اليوم الإثنين، حيث كان الطلاب يخضعون لاختبارات ويرتادون الفصول العادية.

وقال سعيد الرحمن المسؤول بمعهد الحروق الوطني في دكا، لصحيفة ذا ديلي ستار الرائدة الناطقة بالإنجليزية في بنجلاديش، إن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 16 قتيلا خلال ساعات.