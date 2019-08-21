الفاتيكان يبدي رد فعل حذرا إزاء الحكم في قضية الكاردينال الأسترالي بيل

أبدى الفاتيكان، اليوم الأربعاء، رد فعل حذرا إزاء أنباء رفض محكمة استرالية لطلب استئناف قدمه الكاردينال جورج بيل ضد إدانته بالتحرش الجنسي بأطفال.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني في بيان: "بينما يؤكد (الفاتيكان) مجددا احترامه للنظام القضائي الأسترالي، وفقا لما أعلنه في 26 فبراير بعد إعلان الحكم الابتدائي، فإن الكرسي الرسولي يعترف بقرار المحكمة رفض استئناف كاردينال بيل".

وأضاف: "مع استمرار سير الإجراءات، يذكِّر الكرسي الرسولي بأن الكاردينال أصر دائما على براءته خلال العملية القضائية وأنه من حقه الاستئناف أمام المحكمة العليا".

وتابع: "في هذا الوقت، إلى جانب الكنيسة في أستراليا، يؤكد الكرسي الرسولي قربه من ضحايا الاعتداء الجنسي والتزامه بملاحقة رجال الدين الذين يرتكبون مثل هذه الإساءات، من خلال السلطات الكنسية المختصة".

يذكر أن بيل، وهو وزير مالية الفاتيكان السابق، والذي كان ذات يوم مستشارا مقربا للبابا فرنسيس الأول، أدين في ديسمبر الماضي بتهمة الاعتداء الجنسي على اثنين من صبية الجوقة في كاتدرائية ملبورن في منتصف تسعينيات القرن الماضي. ومع ذلك يصر الكاردينال على أنه بريء.

ومنع الفاتيكان الكاردينال المدان من الكهنوت العام أو التعامل مع الأطفال، كما أطلق تحقيقا خاصا بشأن إدانته. ولم يجرد الفاتيكان حتى الآن بيل من الرهبنة، منتظرا على ما يبدو الحكم القضائي النهائي بعد استنفاد جميع فرص الاستئناف.

ويدرس محاموه الآن تقديم استئناف أمام المحكمة العليا.

ويحتجز بيل، 78 عاما، بالفعل في السجن منذ 5 أشهر وسيكون مؤهلا لإطلاق سراحه بشكل مشروط فقط في أكتوبر 2022.

وقال متحدث باسم بيل في بيان بعد الحكم، إنه من الواضح أن الكاردينال بيل محبط بسبب قرار اليوم. غير أن فريقه القانوني سيدرس الحكم بعناية لاتخاذ قرار بشأن تقديم طلب للحصول على إذن للاستئناف للمحكمة العليا، وهي أعلى محكمة في النظام القضائي الأسترالي".

وسيتعين على محاميي بيل أن يقدموا الطلب خلال 28 يوما.