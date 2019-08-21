روسيا والصين تدعوان مجلس الأمن لبحث خطط واشنطن الصاروخية

دعت روسيا والصين مجلس الأمن الدولي للاجتماع من أجل بحث خطط الولايات المتحدة لتطوير ونشر صواريخ كانت محظورة بموجب معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وقال القائم بأعمال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء: "لقد طلبنا والصين اليوم - على خلفية تصريحات واشنطن - عقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث الخطط الأمريكية لتطوير ونشر الصواريخ متوسطة المدى".

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن "الجلسة المقرر عقدها غدًا ستكون مفتوحة، وسيقدم خلالها ممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة تقريرًا حول المسألة موضع البحث".

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان وكيل وزارة الجيش الأمريكي أمس أن الولايات المتحدة تدرس امكانية تطوير أنواع مختلفة من الصواريخ التي كانت محظورة بموجب المعاهدة الروسية-الأمريكية للصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، بما فيها صاروخ فرط صوتي برأس حربي باليستي.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) قد أعلنت في وقت سابق إجراء اختبار لصاروخ تقليدي مجنح ينصب على الأرض، كان محظورًا بموجب معاهدة الصواريخ التي انسحبت واشنطن منها في 2 أغسطس.

وانسحبت الولايات المتحدة رسميًا هذا الشهر من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي كانت أبرمتها مع روسيا عام 1987، وذلك بعد أن رأت أن موسكو تنتهك المعاهدة، وهو ما نفته الرئاسة الروسية (كرملين).