مسؤول: اليونان لن تؤيد مرور ناقلة النفط الإيرانية المفرج عنها

ذكرت اليونان، اليوم الأربعاء، أنها "لن تؤيد" مرور ناقلة النفط الإيرانية التي تم الإفراج عنها بعد احتجازها في إقليم جبل طارق التابع للتاج البريطاني، للاشتباه في انتهاكها العقوبات ضد سورية، على الرغم من أنه لم يتضح طبيعة عواقب ذلك على الناقلة.

وقال نائب وزير خارجية اليونان، ميلتياديس فارفيتسيوتيس لقناة "انتينال" التلفزيونية إن أثينا تتعرض لضغوط من جانب الولايات المتحدة لمنع السفينة من الرسو ورفض تقديم أي مساعدة.

وأضاف أن اليونان لا تريد الإضرار بعلاقاتها مع أمريكا.

وتسبب احتجاز الناقلة "أدريان داريا 1" (جريس 1 سابقا) في نزاع دبلوماسي بين إيران وبريطانيا بعد احتجازها قبالة سواحل إقليم جبل طارق التابع للتاج البريطاني في الرابع من يوليو الماضي للاشتباه في قيامها بنقل نفط إيراني إلى سورية في انتهاك للعقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي.

وميناء كالاماتا في اليونان هو مقصدها القادم، ومن المقرر أن تصل الناقلة إلى هناك يوم الأحد المقبل، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت حقا ستتوجه إلى هناك ولم تطلب بعد إذنا للرسو.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية حذرت، أمس الثلاثاء، اليونان ودول حوض البحر المتوسط الأخرى بأن أي تعاون مع ناقلة النفط سيتم التعامل معه بوصفه دعم للإرهاب.