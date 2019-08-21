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وصول رئيس الوزراء السوداني المرشح إلى الخرطوم استعدادا لأداء القسم

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 7:09 م | آخر تحديث : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 7:09 م

وصل رئيس الوزراء السوداني المرشح، عبد الله حمدوك إلى الخرطوم استعدادا لأداء القسم، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها.
وكان المجلس العسكري قد أعلن أن مجلس السيادة ضم كلًا من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيسًا لمجلس السيادة، وعضوية كل من الفريق أول محمد حمدان دقلو، والفريق الركن شمس الدين كباشي، والفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن، واللواء الركن مهندس إبراهيم جابر كريم، إلى جانب كل من حسن محمد إدريس قاضي، والدكتور الصديق تاور كافي، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد حسن عثمان، وعائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا عيسى عبد المسيح.

وقع المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، مساء السبت، على الاتفاق الانتقالي في السودان، بحضور وفود دولية.

وشهد على التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ورئيس الوزراء الإثيوبي، ورئيس المفوضية الإفريقية.


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