تعزيزات أمنية بقرية في بنها بعد مشاجرة أدت إلى مقتل عاطل وإحراق منزل

عززت قوات أمن القليوبية من تواجدها بمدخل قرية ميت العطار بمركز بنها؛ بعد الأحداث التي شهدتها القرية اليوم الأربعاء؛ وأسفرت عن مصرع عاطل وإصابة آخر واشتعال النيران في منزل؛ إثر نشوب مشاجرة مع مسجل خطر بسبب المخدرات.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، إن الهدوء يسود القرية وأن الأمن عزز من تواجده خاصة بالقرب من مساكن طرفي المشاجرة لمنع تجدد أي اشباكات أو مشاجرات مرة أخرى.

وتلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية إخطارًا من عمليات النجدة، بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل ومصاب، واشتعال النيران في منزل بقرية ميت العطار؛ وانتقل اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائي وتم السيطرة على الموقف والدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة.

وكشفت التحريات والمعاينة أن مشاجرة نشبت بين طرف أول "فتحي. ح" مسجل خطر مخدرات وطرف ثاني "محمود. ج" مصاب بطلق ناري و"محمد. أ" عاطل لقي مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق ناري وتشاجر الطرفان بسبب الخلاف على تجارة المخدرات.

عقب ذلك حضر أهالي الطرف الثاني وأطلقوا أعيرة نارية بكثافة تجاه منزل المتهم وأشعلوا النيران به ثأرًا للمجني عليه، وتمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على الموقف وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.

ونقلت الجثة والمصاب للمستشفى وتولت النيابة التحقيق وطلبت تحريات المباحث والتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي.