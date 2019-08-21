ترامب يجدد الدعوة لخفض الفائدة الأمريكية

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لخفض الفائدة الأمريكية بنسبة كبيرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيس الأمريكي قوله يوم الثلاثاء "أود رؤية خفضا لسعر الفائدة لآن ذلك كان يجب أن يحدث منذ وقت طويل.. عليهم خفض الفائدة" مشيرا إلى الحاجة للتحرك بصورة "استباقية" وإقرار خفض "كبير" للفائدة.

وجاءت تصريحات ترامب خلال استقبال نظيره الروماني "كلاوس لوهانيس" في البيت الأبيض لإجراء محادثات حول علاقات البلدين في مجالات التجارة والطاقة.

كان ترامب قد قال أول أمس إنه يريد من مجلس الاحتياط الاتحادي خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (نقطة مئوية كاملة) أو أكثر، قائلا إن أداء الاقتصاد الأمريكي سيتحسن إذا استمع البنك المركزي إلى نصيحته.

وأضاف ترامب "أحب أن أرى خفض الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة أو أكثر"، وذلك ردا على أسئلة للصحفيين خارج البيت الأبيض اليوم الجمعة، حول مدى الخفض الذي يريده للفائدة.

وتابع ترامب تصريحاته قائلا إنه إذا تم خفض الفائدة سينطلق الاقتصاد بسرعة الصاروخ، مؤكدا أنه مندهش لآن السياسة الاقتصادية لحكومته "مقيدة" من جانب البنك المركزي.

كان مجلس الاحتياط الاتحادي قد قرر في الشهر الماضي خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لأول مرة منذ 2008، في حين لم يتعهد "جيروم باول" رئيس المجلس بأي خفض جديد للفائدة.