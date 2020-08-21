 الأوقاف: «الأمل حياة»موضوع خطبة الجمعة القادمة - بوابة الشروق
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الأوقاف: «الأمل حياة»موضوع خطبة الجمعة القادمة

أحمد كساب
نشر في: الجمعة 21 أغسطس 2020 - 3:41 م | آخر تحديث: الجمعة 21 أغسطس 2020 - 3:41 م

قالت وزارة الأوقاف، إنه بناء على قرار لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء الموقر بعودة خطبة الجمعة بالضوابط التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف، وأهمها الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي، قررت الوزارة أن يكون موضوع خطبة الجمعة القادمة 28 / 8 / 2020 تحت عنوان: (الأمل حياة)، وينقلها التلفزيون المصري والإذاعة المصرية من مسجد محمد علي بالقاهرة بإذن الله تعالى.

وتابعت في بيان لها اليوم "نسأل الله العلي القدير أن يجعل ذلك فاتحة خير، وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى، والحمد لله أولاً وآخرا".

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