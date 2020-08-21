 بيرو والمغرب يشاركان في المرحلة الثالثة من تجربة لقاح كورونا - بوابة الشروق
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بيرو والمغرب يشاركان في المرحلة الثالثة من تجربة لقاح كورونا

رويترز
نشر في: الجمعة 21 أغسطس 2020 - 6:55 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 أغسطس 2020 - 6:55 ص

قالت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية مساء الخميس على منصة التواصل الاجتماعي الصينية وي تشات إن السلطات في بيرو والمغرب وافقت على المشاركة في تجارب المرحلة الثالثة للقاح محتمل لمرض كوفيد-19 تطوره الشركة.

وتسمح تجارب المرحلة الثالثة، التي تضم عادة آلاف المتطوعين، للباحثين بجمع بيانات حول فاعلية اللقاحات المحتملة من أجل الحصول على الموافقة النهائية من الجهات التنظيمية.

ودخل اللقاح التجريبي لمجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية، التابعة لمجموعة سينوفارم الصينية المملوكة للدولة، المرحلة الثالثة من التجارب في الإمارات العربية المتحدة التي حشدت بالفعل 15 ألف متطوع.

كما حصل على الموافقة على تجربته في البحرين في دراسة تستهدف مشاركة حوالي 6000 متطوع.

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