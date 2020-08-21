 وزير الإعلام الباكستاني: الروابط السعودية الباكستانية ستظل ثابتة إلى الأبد - بوابة الشروق
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وزير الإعلام الباكستاني: الروابط السعودية الباكستانية ستظل ثابتة إلى الأبد

باكستان والسعودية
باكستان والسعودية
أ ش أ
نشر في: الجمعة 21 أغسطس 2020 - 7:38 م | آخر تحديث: الجمعة 21 أغسطس 2020 - 7:38 م
أكد وزير الإعلام الباكستاني شبلي فراز، اليوم الجمعة، أن الروابط الودية بين باكستان والمملكة العربية السعودية ستظل ثابتة للأبد، مشيرا إلى حرص بلاده على تعزيز وتوطيد المزيد من الروابط والتعاون القائم بين البلدين الشقيقين.

وجاءت تصريحات فراز، في لقائه بمكتبه بإسلام آباد اليوم، مع السفير السعودي لدى باكستان نواف سعيد المالكي، حيث أشار إلى أن باكستان والمملكة تتمتعان بروابط ودية تقوم على أواصر الدين والتاريخ والثقافة.. حسبما أفادت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وأكد المسئول الباكستاني أن إسلام آباد لديها تقديس واحترام عظيم لخادم الحرمين الشريفين، كما اتفق الجانبان، خلال اللقاء، على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الإعلام والثقافة.

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