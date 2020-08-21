تقرير سعودي: استئناف البطولة العربية في أكتوبر

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كشفت تقارير صحفية عن موعد استكمال كأس محمد السادس للأندية الأبطال «الدور نصف النهائي والنهائي» بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة جائحة كورونا.

ووفقًا لصحيفة «الاقتصادية السعودية» فإن أكتوبر المقبل هو الموعد الأقرب لاستكمال البطولة.

ولُعبت مباراة واحدة بين الإسماعيلي المصري والرجاء الرياضي المغربي، ضمن ذهاب نصف النهائي وانتهت بفوز الدراويش بهدف، فيما تسببت جائحة فيروس كورونا في تأجيل مباراة الإياب في المغرب إضافة لمباراتي الذهاب والإياب بين الاتحاد والشباب السعوديين.

وأكد طلال آل الشيخ، مدير بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال أن البطولة ستستكمل ولا يوجد نية لإلغائها، وقال:" يتم في الوقت الحالي مشاورات مع الاتحادات السعودي، المصري، المغربي، والجهات ذات العلاقة لتحديد موعد استكمال البطولة".

وأضاف:" سيتم إعلان الموعد الجديد بما يناسب الأندية الأربعة المشاركة بعد التنسيق مع جميع الأطراف".