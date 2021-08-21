بوتين وأردوغان يؤكدان على أهمية تحقيق السلام في أفغانستان

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، الوضع في أفغانستان مع التأكيد على أهمية تحقيق السلام في هذا البلد.

وجاء في بيان الكرملين في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، اليوم السبت، أن الجانبين أشارا خلال الاتصال، إلى أهمية ضمان الاستقرار والسلام في البلاد والحفاظ على النظام والقانون.

وأضاف البيان أنه جرى التأكيد على أولوية مهام محاربة الإرهاب وتجارة المخدرات، وذلك وفقًا لما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء السبت.

واتفق الرئيسان على تعزيز التنسيق الثنائي بشأن أفغانستان، كما بحثا مسائل التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة.

وتعيش أفغانستان حالة فوضى غير مسبوقة بعد انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من البلاد وتركها لحركة طالبان. ولم يتضح حتى الآن كيف ستتطور الأمور في بلد يعاني الحرب والدمار منذ عقود.



