ليفربول يواصل انطلاقته الجيدة في البريميرليج ويعبر بيرنلي بثنائية

حقق ليفربول فوزه الثاني على التوالي مع بداية الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تغلب عصر اليوم السبت على ضيفه بيرنلي بهدفين دون رد، في مباراة جرت على ملعب أنفيلد رود، ضمن منافسات الجولة الثانية من البريميرليج.

وتقدم ليفربول في النتيجة عن طريق البرتغالي ديوجو جوتا في الدقيقة 18 بعد كرة عرضية من تسيمكاس قابلها برأسية رائعة.

وفي الدقيقة 69 نجح ساديو ماني من تسجيل الهدف الثاني لليفربول في المباراة والأول له هذا الموسم، بعد جملة سريعة انتهت بتمريرة سحرية من ترينت أرنولد ليقابلها السنغالي بتسديدة قوية في الشباك.

وبعد أن استهل ليفربول مشواره في الموسم بالفوز على نورويتش سيتي 3 / صفر يوم السبت الماضي، حقق الانتصار الثاني اليوم لينفرد بالصدارة برصيد ست نقاط، انتظارا لنتائج باقي مباريات المرحلة.

بينما ظل بيرنلي بدون رصيد من النقاط، حيث كان قد خسر مباراته الأولى أمام برايتون 1 / 2 .

وألغى الحكم هدفا للنجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 26 بداعي التسلل، كما حال التسلل دون احتساب هدفا لبيرنلي في الثواني الأولى من الشوط الثاني عندما أسكن آشلي بارنس الكرة في شباك الحارس أليسون بيكر.