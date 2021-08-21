ألقى قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع أمن الفيوم القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإكراه من قائدها.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم ، إخطارًا من اللواء ياسر صلاح مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الشواشنة بمديرية أمن الفيوم من سائق بإحدى شركات نقل الركاب- مقيم بالجيزة، بأنه عقب توجهه لمنطقة ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة للتقابل مع أحد العملاء ولدى وصوله تقابل مع 5 أشخاص (3 رجال، سيدتان) واتفقوا معه على توصيلهم لدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم نظير مبلغ مالي، ولدى وصولهم فوجئ بإشهار أحدهم سلاح أبيض واستولوا منه على السيارة قيادته، ولاذوا بالهرب، وتخلوا عنها بمنطقة زراعية متاخمة بدائرة مركز شرطة أبشواي.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالفيوم، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة 5 أشخاص (3 رجال، سيدتان "لهم معلومات جنائية"، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.