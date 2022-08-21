لقطات مصورة تُظهر قصفا صاروخيا روسيا على منطقة أوديسا الأوكرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت روسيا، يوم الأحد، إن صواريخها من طراز كاليبر دمرت مستودعا للذخيرة يحتوي على صواريخ هيمارس أمريكية الصنع في منطقة أوديسا جنوب شرق أوكرانيا.

بينما قالت كييف إن الصواريخ الروسية ضربت مخزنا للحبوب.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخ كاليبر المنطلقة من البحر دمرت مستودعا كان يضم أيضا أنظمة غربية مضادة للطائرات، وفق شبكة "يورو نيوز".

وقال متحدث باسم الإدارة المحلية في أوديسا، إن صاروخين جرى اعتراضهما فوق البحر لكن ثلاثة ضربت أهدافا زراعية.

وصرح المتحدث سيرهي براتشوك، على تلجرام، بأن الضربة لم تسفر عن سقوط مصابين.

وأشار إلى أن خبراء متفجرات ومحققين يعملون في موقع الضربة في مخزن الحبوب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أيضا، إن قواتها دمرت اثنين من مدافع هاوتزر إم777 في مواقع قتالية في منطقة خيرسون ومستودعا للوقود في منطقة زابوريجيا قالت إنه كان يحتوي على أكثر من مئة طن من وقود الديزل.