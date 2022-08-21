أمريكا تدين الهجوم الإرهابي على فندق بالعاصمة الصومالية

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أدانت الولايات المتحدة يوم السبت الهجوم الإرهابي الذي شنه مسلحون من حركة الشباب الصومالية يوم الجمعة وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وجاء في بيان للمتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية نيد برايس، تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ):"تدين الولايات المتحدة بشديد العبارة هجوم حركة الشباب الذي استهدف فندق حياة في مقديشو".

وتابع البيان "نعرب عن أحر التعازي للأسر التي فقدت أحباءها ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين ونثني على عمل قوات الأمن الصومالية".

وأضاف البيان "ما زالت الولايات المتحدة ثابتة في دعمها للجهود التي تقودها الصومال والاتحاد الأفريقي لمكافحة الإرهاب وبناء مستقبل آمن ومزدهر للشعب الصومالي".

وأسفر الهجوم الذي شنه مسلحون ينتمون لحركة الشباب الصومالية حتى الآن عن مقتل 19 شخصا وإصابة مالا يقل عن 40 آخرين بجروح بعضها خطير في الهجوم الذي بدأ مساء الجمعة.

وتستمر المواجهات بين القوات الصومالية ومسلحي حركة الشباب في الفندق حتى الآن، حيث لا يزال اثنان من المهاجمين على قيد الحياة وهما مسلحان بقنابل يدوية وبنادق كلاشنيكوف.