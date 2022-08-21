وزير الصحة يتفقد قسم الأشعة المقطعية الجديد بمستشفى صدر المعمورة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قسم الأشعة المقطعية الجديد بمستشفى صدر المعمورة في محافظة الإسكندرية، وذلك بعد انتهاء أعمال الإنشاء والتطوير، مؤكدا أن المستشفى، يخدم سكان محافظات (الإسكندرية، مطروح، البحيرة) في الأمراض الصدرية والدرن.



يأتي ذلك ضمن جولة الوزير التفقدية للمنشآت الصحية، بمحافظة الإسكندرية، لمتابعة سير العمل بالمنظومة، والاطلاع على معدلات التنفيذ في أعمال الإنشاء والتطوير ورفع الكفاءة، وتذليل أية عقبات تواجه سير العمل بالقطاع الصحي.



وذكر الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد أقسام (العلاج الطبيعي، عناية القلب، المناظير، العناية العامة)، كما حرص على تفقد غرف إقامة المرضى في القسم الداخلي للتأكد من تلقيهم كافة أوجه الرعاية الصحية.



وأضاف عبدالغفار، أن الوزير اطلع على معدلات التطوير ورفع الكفاءة في 4 أقسام داخلية تشمل (وحدة المناظير، وحدة الاستشارات عن بُعد، وحدة مناظير الشعب الهوائية بمعدل 25 منظار شهريا، إدخال تحليل كوانتيفيرون لتشخيص الدرن).



يُذكر أن المستشفى يخدم 2 مليون مواطن من أصحاب الأمراض الصدرية، ويبلغ المتوسط الشهري لعدد العمليات الجراحية 22 عملية، فيما يتردد على قسم الاستقبال أكثر من 8 آلاف مواطن شهريا، علاوة على تقديم خدمات الفحص الطبي لما يزيد عن ألف مواطن من خلال العيادات الخارجية.



رافق الوزير خلال جولته الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور عناني إسماعيل القائم بأعمال مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسكندرية، والدكتور وجدي أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية، والدكتورة ميرفت السيد وكيل مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.