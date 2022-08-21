نسمة عبدالعزيز تشعل جمهور محكي القلعة بأغنية الغزالة رايقة على الماريمبا

أشعلت عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، حفلها على مسرح المحكى، فى إطار فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه.

وقدمت نسمة كوكبة من الأغاني العربية والغربية التى أعيد صياغتها لتناسب ألة الماريمبا منها البخيل وأنا، ماريمبا فيوجن، وتفاعل الجمهور مع «الغزالة رايقة» التي تم تقديمها في فيلم من أجل زيكو، وأغنية تامر حسني «حلو المكان»، بالصيحات والتصفيق الحار.

وانطلق حفل فرقة الإيقاعات الشرقية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، و تضم فرقة الإيقاعات الشرقية العازفين علا عطيان، التي ألهبت حماس الجمهور بعزفها المميز على آلة الايقاع، وتفاعل معها الجمهور بالتصفيق طوال عزفها.

وقدم بعدها العازف أحمد حجازي، الذي تفاعل معه الجمهور بالتصفيات وبدأوا في الرقص خلال عزفها على آلة الايقاع، وواصل الجمهور تفاعله مع العازف مروان عادل، والطفل الصغير ايهم طوسون، الذي تفاعل الجمهور مع عزفه وظلوا يصفقون معه، وقالو له «برافو»، بقيادة عزت بسيوني، الذي عبر عن سعادته بتواجده في مهرجان القلعة.

وفى العاشرة مساء ولأول مرة يشارك الفنان مصطفي حجاج وفرقته فى الفعاليات حيث يقدم مجموعة من أعماله الخاصة التي تحظى بقبول الشباب والجيل الجديد منها أنا موجود ، وحشوني ، نصيبي وقسمتي ، زحمة حياتي ، بره من حياتي ، حب مين ، خطوة ، مبحنلهاش .