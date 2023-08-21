زيزو: «أريد البقاء في الزمالك لأطول فترة ممكنة»

قال أحمد سيد «زيزو» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن رغبته هي البقاء في الفريق الأبيض لأطول فترة ممكنة، نافيا صحة كل التقارير الإعلامية التي تحدثت عن رغبته في الرحيل هذا الصيف.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى رغبة زيزو في الرحيل إلى فريق الشباب السعودي، قبل أن يحسم اللاعب الجدل في هذا الموضوع.

وكتب زيزو عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»: «للتوضيح ولحق جماهير الزمالك عليّ، أولاً كل الشكر على الحب من جماهير الزمالك العظيمة والوافية دائما للنادي بشكل عام ولزيزو بشكل خاص، كل ما أثير في الأيام الماضي على أن رغبتي هي الرحيل عن نادي الزمالك ما هو إلا اجتهادات من اجتهادات السوشيال ميديا، والله أعلم من كان مصدرها».

وأضاف: «رغبتي كانت وستظل دائما في مصلحة نادي الزمالك وجماهيره، وإذا كانت رغبت جماهير الزمالك وإداراته في انتقالي لأي نادٍ للاستفادة المالية أو أيا كان السبب سأكون أنا أول داعم لهذا القرار، ولكن رغبتي كانت وستظل هي البقاء في نادي الزمالك أكبر وقت ممكن لمساعدة الفريق في أوقاته الصعبة قبل أوقات الفرح».

وأتم: «يجب أن تتكاتف جماهير نادي الزمالك مع اللاعبين الذين تحملوا ما لن يقدر عليه بشر، يجب أن تعلم جماهير نادي الزمالك أن اللاعبين يتحملون جزءًا من الموسم الماضي، ولكن بلاعبين أخرين لكان الوضع أكثر سوءًا، تعودت أن أكون صريحا وأن اتقٍ الله في كل كلمة وكل موقف مهما كانت عواقبه، ما مضى فاهو ماضي ويجب أن نتكاتف من أجل كيان كبير اسمه نادي الزمالك».