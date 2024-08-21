وزير العمل: نستهدف دمج ذوي الهمم في سوق العمل وتوفير فرص العمل

• توفير 24 ألف فرصة عمل خلال عام من بينهم 1511 فرصة لذوي الهمم

سلم محمد جبران وزير العمل، ومحافظ الشرقية حازم الأشموني، الأربعاء، 70 عقد عمل لذوي همم من أبناء الشرقية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

من جهته، أكد وزير العمل محمد جبران، أن تسليم ذوي همم من محافظة الشرقية عقود عمل، بمثابة امتداد لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بهذه الفئة، حيث أن ملف ذوي الهمم حظي بإهتمام غير مسبوق خاصة خلال الـ10 سنوات الماضية، فقد أطلق الرئيس السيسي على عام 2018، عام ذوي الهمم، كما صدر في هذا العام القانون رقم 10 لسنة 2018، ومن اهم موادة تعين نسبة الـ 5 % في الشركات.

وأضاف جبران خلال كلمته، أنه مع نهاية عام 2022، جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته الى وزارة العمل بالعمل على دمج ذوي الهمم في سوق العمل، مشيرا إلى الوزارة مستمرة في تنفيذ ذلك التكليف، وتتعامل مع هذا الملف من خلال العديد من المحاور منها دمجهم في كافة خطط التدريب المهني، وبالمجان ،وتأهيلهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وكذلك توفير فرص عمل لهم في نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع القطاع الخاص، والتواصل المستمر مع الشركات والمنشآت لتنظيم ملتقيات توظيف يكون فيها نسبة مخصصة لذوي الهمم، وفتح قنوات التواصل الخاصة بالوزارة مع ذوي الهمم، وتلقى طلباتهم، والعمل على توفير فرص عمل لهم .

وأوضح جبران أنه منذ توجيه الرئيس مع بداية 2023 وحتى الآن، نجحت الوزارة في توفير الآلاف من فرص العمل لذوي الهمم ،ودمجهم في سوق العمل، في كافة المحافظات، كما أن هناك توجيهات مستمرة الى مديري المديريات باستقبال ذوي الهمم بشكل كريم، وتوفير فرص عمل لهم،تتناسب مع طبيعة الإعاقة، والتأكيد على أن تكون فرص حقيقية ولائقة، ومتابعة هذه الفرصة حتى بعد استلامها..

وطالب جبران المتسلمون للعقود، بالتواصل مع مديرية العمل في حالة وجود اي تحديات تواجههم، مثمنا دور أصحاب الأعمال في محافظة الشرقية على هذه المبادرات، والتعاون المستمر من أجل بيئة عمل لائقة تتحقق فيها اهداف الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى حرص الوزارة على المزيد من العمل المشترك مع محافظة الشرقية بكل ما تمتلكه من إمكانيات صناعية وبشرية في تنفيذ الأهداف الخاصة بتوفير فرص العمل، والتدريب المهني، و تقديم المزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمالة غير المنتظمة .

من جهته أكد مدير مديرية العمل بمحافظة الشرقية أحمد عبدالهادي على التعاون المثمر بين المحافظة والمديرية مشيرا إلى أنه تم وفير 24 ألف و693 فرصة عمل، من بينهم 1511 فرصة لذوي همم ،وذلك خلال الفترة من 1-7-2023 وحتى 1-7-2024، في شركات القطاع الخاص.