ألمانيا: أسعار الوقود تسجل انخفاضا قياسيا بسبب انخفاض سعر النفط وقوة اليورو

انخفض سعر البنزين في ألمانيا إلى أدنى مستوى له هذا العام.

وأفاد نادي السيارات الألماني اليوم الأربعاء بأن سعر لتر البنزين السوبر فئة إي 10 بلغ في المتوسط 715ر1 يورو بتراجع بمقدار 8ر1 سنت مقارنة بسعره في الأسبوع الماضي، ليصل سعر اللتر إلى أدنى مستوى له منذ ليلة رأس السنة.

وفي سياق متصل، تراجع سعر لتر الديزل بعض الشيء مقارنة بسعره في الأسبوع الماضي؛ حيث بلغ متوسط سعره حاليا 59ر1 يورو بتراجع بمقدار 3ر1 سنت عن الأسبوع الماضي ليسجل بذلك أدنى مستوى له منذ يونيو 2023.

وتتمثل الأسباب الرئيسية لانخفاض أسعار الوقود في انخفاض سعر النفط وقوة اليورو مقارنة بالدولار حيث إن سعر خام برنت يبلغ حالياً حوالي 77 دولارًا أمريكيًا للبرميل، بينما وصل سعر صرف اليورو إلى أعلى مستوى له هذا العام بقيمة 11ر1 دولار لكل يورو.

وينصح نادي السيارات في ألمانيا السائقين بالتزود بالوقود في المساء قدر الإمكان مشيرا إلى أن الأسعار تبلغ أدنى مستوياتها بين الساعة السابعة والثامنة مساءً وبين الساعة التاسعة والعاشرة مساءً، وتابع: "وفي المقابل، فإن الأسعار في الصباح حوالي الساعة 7 تصبح أعلى بمقدار يتراوح بين 6 و 7 سنتات".

ونبه النادي إلى أن سعر الوقود في المحطات الواقعة على الطرق السريعة يزيد عن مثيله في المحطات الأخرى حيث أظهرت عينة حديثة للنادي أن تكلفة سعر لتر الوقود في محطات الطرق السريعة تزيد بمقدار يقارب 40 سنتًا مقارنة بالأسعار في محطات الوقود التي تقع خارج الطرق السريعة.