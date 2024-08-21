الأهلي يصطدم ببرشلونة والزمالك في مواجهة فيزبريم المجري بمونديال أندية اليد

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أسفرت قرعة بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد رقم 17 والمقرر إقامتها على ملاعب العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبلين عن وقوع الأهلي والزمالك في مجموعتين ناريتين.

حيث جاء الأهلي ممثل إفريقيا وبطل الدوري المصري في المجموعة الثانية والتي تضم إلى جواره كلا من: "برشلونة الإسباني وجامعة سيدني الأسترالي".

فيما حل الزمالك في المجموعة الأولى والتي ضمت رفقته كلا من: "فيزبريم المجري وتاوباتي البرازيلي".

أما المجموعة الثالثة فتكونت من كلا من: "ماجديبورج الألماني والخليج السعودي وكليفورنيا ايجيلز الأمريكي".

وحضر مراسم القرعة كلا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد ورموز اللعبة، وبرفقتهم المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى مسؤولي الشركة المتحدة للرياضة المتمثلة في رئيس الشركة محمد يحيى لطفى، ونائبه سيف الوزيري.

ومن المقرر، أن تستضيف مصر نسخة بطولة العالم لأندية كرة اليد "سوبر جلوب" لمدة ثلاث نسخ متتالية، وهي البطولة الأكبر على مستوى الأندية في العالم، والتي تشارك فيها أبطال القارات.

وشهد شهر مايو الماضي حفل توقيع استضافة مصر لـ سوبر جلوب كرة اليد وبطولة العالم للقارات بقصر عابدين بتنظيم الشركة المتحدة واتحاد كرة اليد، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة، لتواصل مصر استضافتها ورعايتها للأحداث والبطولات العالمية في مختلف الألعاب الرياضية.