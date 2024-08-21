تفقد محمد جبران، وزير العمل، مكاتب تراخيص عمل الأجانب والسلامة والصحة المهنية بالمنطقة الاستثمارية الحرة بالإسكندرية، وأحد مصانع الملابس الجاهزة، وشركة لصناعة الكابلات في نفس المنطقة.

وأضاف جبران أنه تم الاتفاق على توفير فرص عمل خلال الفترة المقبلة، تشمل 1000 فرصة على مدار الأشهر الثلاثة القادمة و2500 وظيفة في شهر مارس 2025. واطمأن الوزير على سير العمل وأحوال العمال، واستمع إلى تحدياتهم ومدى تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى استيفاء نسبة تعيين ذوي الهمم.

واستمع جبران من مسؤولي الشركات الثلاث إلى سير العمل والعملية الإنتاجية، مؤكدًا جاهزية الوزارة لتدريب العمالة وتأهيلها وفقًا لاحتياجات هذه الشركات في مراكز التدريب التابعة للوزارة، وذلك لتوفير العمالة المطلوبة. كما ناقش مطالب العمال بشأن الاتفاق على ساعات العمل الإضافية بالتوافق مع أصحاب الأعمال بما يعود بالنفع على الطرفين وزيادة الإنتاج.

وخلال الجولة، تأكد وزير العمل من الالتزام بكافة إجراءات السلامة والصحة المهنية، ونسق مع هيئة الاستثمار لمراجعة القرارات الأخيرة بشأن التفتيش على المنشآت، مؤكدًا عدم التفتيش إلا بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وحث وزير العمل العاملين على المزيد من العمل والإنتاج للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا حرص الدولة على التشجيع على الاستثمار وخلق بيئة عمل لائقة تكون أساسًا لتحقيق ذلك.