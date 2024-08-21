روسيا: اضطراب تطبيقي تيليجرام وواتساب بسبب هجوم إلكتروني

واجه مستخدمو تطبيقي تيليجرام وواتساب في روسيا مشكلة في الوصول إليهما، اليوم الأربعاء، بسبب عطل قال جهاز مراقبة الاتصالات الروسية إنه ناجم عن هجوم يطلق عليه "حجب الخدمة".

وقال الجهاز إنه تم صد الهجوم وإن شبكات التراسل عادت للعمل بصورة طبيعية مرة أخرى. وقالت وسائل إعلام روسية إن مواقع أخرى تضررت أيضا منها ويكيبيديا وسكايب ومنصة التواصل الاجتماعي ديسكورد، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت الخدمة في بيان "الانقطاع مرتبط بهجوم حجب الخدمة على شركات الاتصالات الروسية"، دون أن تحدد المسؤول المحتمل عن ذلك.

وجاء تعطل تطبيقي المراسلة اللذين يحظيان بشعبية واسعة في روسيا بعد أسابيع من إعلان خدمات مراقبة الإنترنت الروسية عن انقطاع هائل في موقع يوتيوب لاستضافة المقاطع المصورة، مع إذكاء السلطات الروسية انتقاداتها للمنصة.

وأبلغ مئات المستخدمين الروس لتطبيق سيجنال عن وجود خلل في تطبيق المراسلة الآمن في وقت سابق من هذا الشهر.

وبدأت روسيا حجب الوصول إلى تطبيق تيليجرام في عام 2018. وصنفت موسكو ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم لتطبيق واتساب، على أنها منظمة "متطرفة" في عام 2022، وما زالت روسيا تحظر خدمات أخرى لميتا مثل فيسبوك وإنستجرام، لكن ما زال الوصول إليها ممكنا باستخدام شبكات خاصة افتراضية.