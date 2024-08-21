طرحت الفنانة كارمن سليمان، فيديو كليب أحدث أغنياتها، والتي تحمل إسم «بكائيات»، عبر قناتها الخاصة على موقع «يوتيوب»، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع يحيى يوسف، والفيديو كليب من إخراج ساندي.

وتقول كلمات «بكائيات»: «بكائيات ندم بالكوم وزاد اللوم على نفسي.. على اللي فات على الايام على اللي عملته انا في نفسي.. ويفهم مين ويعرف مين نهاري وحيد وليلي حزين.. حبايبنا يا ناس غايبين.. حبايبنا يا ناس غايبين ياريت البعد بينسي.. بكائيات ندم بالكوم وزاد اللوم على نفسي».

يشار إلى أن كارمن سليمان شاركت مؤخرًا فى حفل افتتاح مهرجان القلعة فى دورته الـ32، بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ورئيسة دار الأوبرا المصرية الدكتورة لمياء زايد، وعدد كبير من الحضور، وأشعلت الحفل بعدد كبير من أغانيها المميزة فى الحفل.