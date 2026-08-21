بيونج يانج تسخر من سول بعد تقليص المناورات الأمريكية-الكورية الجنوبية

وجهت كوريا الشمالية انتقادات حادة لكوريا الجنوبية رغم تقليص المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، حيث سخرت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم كيم جونج أون، من سول لعدم قدرتها على تنفيذ "لعبة الحرب" كما كان مخططاً لها.

وقالت كيم في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية يوم الخميس: "أصدر [الرئيس الأمريكي دونالد] ترامب أمرا مفاجئا بتقليص نطاق التدريب. وقد وضع هذا سول في موقف سيئ بإيقاف 'لعبة الحرب' التي كانت تحبها كثيرا". كما سخرت من الجيش الكوري الجنوبي بوصفه "جيشا دمية، ترك حق قيادته في أيدي الولايات المتحدة".

ولا تعد مثل هذه الخطابات الحادة من بيونج يانج تجاه سول أمرا غير معتاد. ولكن في ظل العلامات الأخيرة على تخفيف حدة التوتر من جانب كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، تشير تصريحات كيم إلى أن كوريا الشمالية ليس لدها سوى اهتمام قليل بالحوار مع سول في الوقت الحالي.

ويوم الخميس، أطلقت كوريا الشمالية نحو عشرة صواريخ باليستية قصيرة المدى يصل مداها إلى نحو 300 كيلومتر، وفقا للجيش الكوري الجنوبي.

وكان ترامب قد أمر خلال عطلة نهاية الأسبوع بتقليص التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، التي بدأت يوم الاثنين، إلى النصف. ومن المقرر الآن أن تنتهي تدريبات "أولتشي فريدوم شيلد" السنوية، التي كان مخططا لها في الأصل أن تستمر حتى 27 أغسطس/ آب، اليوم الجمعة.

واستشهد ترامب بـ "علاقته الطيبة للغاية" مع كيم عند إعلانه القرار، وقال يوم الأربعاء إنه يتوقع لقاء الزعيم الكوري الشمالي مرة أخرى هذا العام. كما دعا الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج إلى إجراء محادثات مباشرة مع كيم في منتصف أغسطس/آب.

وتعيش كوريا الشمالية في عزلة دولية، ويرجع ذلك جزئيا إلى برنامجها الصاروخي وتطوير الأسلحة النووية.