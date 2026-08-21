أعلنت البحرية المكسيكية على منصة إكس يوم الخميس عن إنقاذ صيادين اثنين غرقت سفينتهما بعدما أمضيا خمسة أيام تائهين في صندوق تبريد في المحيط الهادئ.

وعثر على الرجلين خلال عملية بحث وإنقاذ على بعد نحو 240 كيلومترا قبالة ساحل ولاية تشياباس بجنوبي المكسيك.

وكانت تعاونية للصيد قد أبلغت السلطات بعد فقدان الاتصال بالصيادين اللذين يبلغان من العمر 53 و32 عاما. وكانالإثنان قد انطلقا على متن قارب صيد يدعى "كامارونيرا" - وتعني "قارب الجمبري" - قبل انقطاع كافة الآثار الدالة عليهما.

وقال خوسيه لويس بورتيلاس، الأصغر سنا بين الصيادين، في مقطع فيديو أعد بعد عملية الإنقاذ: "ضربت موجة القارب".

وأوضح أن كل شيء حدث بعد منتصف الليل عند الساعة الثالثة صباحا (0900 بتوقيت جرينتش)، في أقل من خمس دقائق. وأضاف أنه بعد غرق القارب، لم يكن لديهم وقت لأخذ أي شيء معهم - لا مياه شرب ولا طعام ولا جهاز لاسلكي. وقال : "الشيء الوحيد الذي استطعنا فعله هو تفريغ صندوق التبريد والصعود بداخله".

وقال دانييل جيريرو، الصياد الآخر: "ظننت أنني لن أرى عائلتي مرة أخرى". وأضاف أن الأمر كان صعبا، إذ لم تكن لديهم وسيلة لصيد الأسماك ولا مياه. وقال: "لم تمطر السماء. والشمس كادت أن تقتلنا".

وشاركت سفن وطائرات تابعة للبحرية في عملية البحث. وتم رصد الصيادين في صندوق التبريد الأزرق، واقتيدا إلى بر الأمان وخضعا لفحص طبي. وقالت البحرية إنه تم نقلهما بعد ذلك بمروحية إلى ميناء بويرتو تشياباس، حيث أظهرت مقاطع الفيديو استقبالهما من قبل أقاربهما بالدموع.