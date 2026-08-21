 مقتل شخصين في هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل شخصين في هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم


نشر في: الجمعة 21 أغسطس 2026 - 8:29 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 أغسطس 2026 - 8:29 ص

 قتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم أوكراني بالقرب من مدينة سيمفيروبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، حسبما أعلنت سلطات الاحتلال يوم الخميس.

وقال سيرجي أكسيونوف، الحاكم المعين من قبل موسكو، عبر تطبيق تليجرام، إن شخصاً آخر أُصيب في مكان آخر بشبه الجزيرة. ولم يكشف عن المزيد من التفاصيل.

وكانت روسيا قد ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014 وتستخدمها كقاعدة انطلاق ومركز للإمداد. ونتيجة لذلك، تشن كييف ضربات بانتظام على أهداف في شبه الجزيرة.

وتواصل أوكرانيا التصدي للغزو الروسي الشامل بدعم غربي منذ ما يقرب من أربعة أعوام ونصف العام.


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