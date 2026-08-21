فوز المشرّعة في كاليفورنيا عائشة وهاب بانتخابات تكميلية في الكونجرس

ستشغل عضوة الكونجرس بولاية كاليفورنيا الأمريكية عائشة وهاب الفترة المتبقية من ولاية عضو الكونجرس السابق إيريك سوانويل بعد تأمين الفوز يوم الخميس في انتخابات تكميلية.

وكان سوانويل، وهو ديمقراطي كان يترشح لمنصب حكام كاليفورنيا، قد أنهى حملته واستقال من الكونجرس في أبريل بعد اتهامه بالاعتداء والتحرش الجنسي، وهو ما ينفيه. وستمثل وهاب دائرة الكونجرس الرابعة عشرة بالولاية، والتي تغطي أجزاء من مقاطعة ألاميدا على الجانب الشرقي من خليج سان فرانسيسكو، حتى نهاية ولاية سوانويل في يناير/ .

وستكون أول أمريكية من أصل أفغاني تخدم في الكونجرس. وهزمت الديمقراطية التقدمية ماليسا هيرنانديز، مديرة هيئة النقل السريع بفرع الخليج، حتى بعد تدفق الإنفاق من مجموعات خارجية معارضة لوهاب في المرحلة الأخيرة من السباق. وقالت إن فوزها يظهر أن دائرتها "لا يمكن شراؤها".

وقالت وهاب في بيان: "سأقاتل من أجل هذه الدائرة التي نشأت فيها، من الرعاية البديلة إلى الكونجرس، تظهر هذه الرحلة إمكانية تحقيق الحلم الأمريكي".

ويأتي ختام السباق لخلافة سوانويل في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات الجنائية في اتهامات الاعتداء الجنسي التي يواجهها. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، ضبط عملاء اتحاديون أجهزة إلكترونية من سوانويل في مطار سان فرانسيسكو، وفتشوا لاحقا منزله في واشنطن العاصمة، وفقا لشخص مطلع على الأمر لم يكن مخولا بالتحدث علنا عن تحقيق مستمر وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته. ولم يرد محامي سوانويل على الفور على رسالة بريد إلكتروني ورسالة هاتفية تطلب التعليق.

وأصبحت وهاب أول أمريكية من أصل أفغاني تنتخب لمنصب عام في الولايات المتحدة عندما فازت بمقعد في مجلس مدينة هايوارد في عام 2018.